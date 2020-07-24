2020/07/24 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود يشارك في إجتماع المكتب التنفيذي للقارة عبر تقنية الإتصال المرئي سلمان: آسيا تتطلع لإستضافة كأس العالم 2022 في قطر ومونديال السيدات 2023 بإستراليا بغداد – الزمان ترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي […]

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