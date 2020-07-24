2020/07/24 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوديشو يقطع الطريق على الراغبين بضم نجمه الواعد حقيقة إصابة لاعبي الشرطة بفايروس كورونا بغداد- الزمان كشفت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي حقيقة إصابة عدد من لاعبي فريق كرة القيثارة الخضراء بفيروس كورونا.وانتشرت انباء تفيد بإصابة خمسة لاعبين من صفوف فريق الشرطة بفيروس كورونا.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي غالب […]

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