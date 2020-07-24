2020/07/24 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الإنكليزي ينجح في مشروع الإستئناف مع وصول الموسم إلى بر الأمان { لندن، (أ ف ب) – يصل الموسم الأطول في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز الى خواتيمه الأحد بعد قرابة عام على انطلاقه، لكن حقيقة أنه سينتهي على أرض الملعب هو سبب للاحتفال بعد أشهر من حالة عدم اليقين التي فرضها […]

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