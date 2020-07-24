2020/07/24 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن ارسال صحة محافظة الانبار 1000 قنينة اوكسجين الى محافظتي الانبار وذي قار، فيما اشار الى ان هاشتاغ (نتقاسم_النفس) تصدر اليوم تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تلك المبادرة من صحة الانبار.وقال المصدر في حديث خاص، ان “صحة محافظة الانبار، ارسلت اليوم ٥٠٠ قنينة اوكسجين الى محافظة النجف”، مشيرا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ارسال الانبار 1000 قنينة اوكسجين الى النجف وذي قار..



هاشتاغ (نتقاسم_النفس) يتصدر تريند تويتر وكالة تقدم الاخبارية.

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