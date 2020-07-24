2020/07/24 | 21:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب اطمأن، اليوم، على صحة الملك الصعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، خلال اتصال هاتفي بينه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

واضاف البيان ان "الاتصال تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية".واكد الحلبوسي بحسب البيان، "تطلع العراق إلى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين".من جهته، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وشعبه في المجالات كافة، مبينا أن استقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وبن سلمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وبن سلمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).