ثورتا يوليو وتموز .. انقلاب أم ثورة ؟ - رضي السماك

2020/07/24 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رضي_السماك مرت خلال الشهر الجاري على التوالي الذكرى الثامنة والستين على ثورة 23 يوليو / تموز 1952 تموز المصرية بقيادة الزعيم الوطني القومي جمال عبد الناصر ، والذكرى الثانية والستين على ثورة 14 تموز / يوليو 1958 العراقية ؛ وفي كل عام مع حلول ذكرى هذين الحدثين التاريخيين الكبيرين يتجدد الجدل حول الموقف منهما ، وعما إذا كانت كلتاهما ثورة أم " إنقلاب " .



واللافت في جدل هذا العام أنه جرى أكثر اتساعاً واحتداما ......





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