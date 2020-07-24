بمساهمة نجم العراق.. بيرسبوليس بطلاً للدوري الايراني للمرة الرابعة على التوالي

2020/07/24 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ساهم نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بشار رسن في تتويج فريقه بيرسبوليس، بلقب الدوري الإيراني للمرة الرابعة على التوالي.وتغلب بيرسبوليس على مضيفه نفط مسجد سليمان بنتيجة 2-1 في اطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.وشارك رسن بشكل أساسي في اللقاء وقدم مستويات كبيرة نجح من خلالها ان يخلق العديد من […]

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