الحشد يعلن نقل جثامين 39 متوفيا بكورونا الى النجف

2020/07/24 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجّه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الجمعة، بإنشاء مستشفى سريع الإنجاز مع مختبر متخصص في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة والبيئة في بيان، أن "التميمي وجه بإنشاء مستشفى س

بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت مديرية الاوقاف في محافظة السليمانية باقليم كردستان، اليوم الجمعة، إعادة فتح المساجد من يوم غد السبت، لتكون أول مدينة عراقية ترفع الحظر عن التجمعات في البلاد.

وذكرت مديرية الاوقاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نس

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، عن تسجيل 382 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 94 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.





وقال الساعدي في بيان، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت

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