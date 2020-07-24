كاتانيتش قلق بشأن تحضيرات منتخب العراق للتصفيات الآسيوية المزدوجة

2020/07/24 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف مصدر مقرب من مدرب منتخب العراق بكرة القدم الصربي كاتانيتش قلق الاخير بشأن تحضيرات المنتخب العراقي للتصفيات الآسيوية المزدوجة خاصة بعد الغاء الدوري العراقي واستمرار الدوريات في فرق المجموعة الثالثة التي تضم بالاضافة للعراق، إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن:" كاتانيتش قلق لتحضيرات المنتخب وكأن يأمل إقامة البطولة التنشيطية التي كان من المقرر ان تقام قبل انطلاق الموسم المقبل للوقوف على مستوى اللاعبين وتقرر الغاء هذه البطولة".

واضاف، إن:" المدرب يتابع مستوى اللاعبين المحترفين من خلال ادائهم في الدوريات الخارجية بينما لم يطلع على مستوى اللاعبين المحليين".

وكان كاتانيتش قد استدعى قائمة لاعبين مؤلفة من 35 لاعبا بين لاعبين محترفين ومحليين.





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بغداد اليوم - متابعة

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