نواب المدن المحررة يعلنون رفضهم لاتفاق الخنجر والحلبوسي: يدفع بالمكون السني نحو الضياع

2020/07/24 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عبد الرحيم الشمري، رفض نواب المدن المحررة ما كشف عنه من اتفاق بين السياسيين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بوصفه عملا يخل بالشراكة مع بقية المكونات العراقية ويضر بالمكون السني كونه يستنسخ تجارب سابقة فشلت فشلا ذريعا. وقال الشمري في بيان رسمي "تفاجئنا بما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق بين السيد خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي وعن ورقة فيها بنود تفصيلية نرى ان مضمونها لا يمثل القوى السنية التي حظيت بثقة ابناء المدن المحررة واخلالا بالشراكة وضربا للتوافقات السياسية ". واضاف "نحن نواب ائتلاف المحافظات المحررة لسنا طرفا في اي اتفاق او محور داخلي او خارجي ونؤكد ان قرارنا نابع من ارادتنا الوطنية ولا يرتهن بأي شكل من الأشكال لأوامر قادمة من خارج الحدود وقرارنا وطني ومنبثق من وحي الشراكة العراقية مع بقية مكونات الشعب العراقي".وشدد على ان" الاتفاقات السابقة بين القوى التي أعلنت نفسها ممثلا المكون السني مهدت لبيع أرضه للارادات الخارجية وسمحت بتسلل الارهاب وتمكينه وتدمير مدن بأسرها وقتل الالاف من أبنائها واي اتفاق على نفس شاكلتها بيع لارادة مكون أصيل ودفع لحاضره ومستقبله نحو الضياع".

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بغداد اليوم- بغداد

اطمأنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الحلبوسي وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق المكتب الاعلامي لل

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن تحالف عراقيون، اسعد المرشدي، اليوم الجمعة، لجنة النزاهة البرلمانية الى التدقيق في ملفات شركات الهاتف النقال للوقوف على اسباب تلكئ تلك الشركات وشبهات الفساد التي تحوم حول عملها.

وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

علق أمين عام "حركة عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على عملية تحرير الناشطة الالمانية، هيلا ميفيس، بعد اختطافها في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

وقال قيس الخزعلي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويت

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