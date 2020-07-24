2020/07/24 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميزان النجاح والفشل – ثامر الحجامي ربما نتفق على إن أي إنسان لا يريد الفشل – فهكذا هي الطبيعة البشرية – على الاقل ليس متعمدا..لكن إسلوبه وطريقة تعامله مع الظروف والأحداث في مراحل حياته المختلفة، هي التي تحدد النتيجة ناجحا كان أو فاشلا، فربما هناك من ينجح في البداية لكنه […]

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