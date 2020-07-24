2020/07/24 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميزان النجاح والفشل – ثامر الحجامي ربما نتفق على إن أي إنسان لا يريد الفشل – فهكذا هي الطبيعة البشرية – على الاقل ليس متعمدا..
لكن إسلوبه وطريقة تعامله مع الظروف والأحداث في مراحل حياته المختلفة، هي التي تحدد النتيجة ناجحا كان أو فاشلا، فربما هناك من ينجح في البداية لكنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزان النجاح والفشل – ثامر الحجامي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن إسلوبه وطريقة تعامله مع الظروف والأحداث في مراحل حياته المختلفة، هي التي تحدد النتيجة ناجحا كان أو فاشلا، فربما هناك من ينجح في البداية لكنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزان النجاح والفشل – ثامر الحجامي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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