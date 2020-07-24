2020/07/24 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن وصية آخر وزير دفاع في النظام السابق شيوخ عموم يرفعون طلب إسترحاماً لرئيس الجمهورية لإطلاق سراح الدوري بغداد – الزمان رفع اكثر من 27 شيخ عموم من مختلف محافظات ومدن العراق استرحاماً الى رئيس الجمهورية لاطلاق سراح محافظ كربلاء الاسبق صابر عبد العزيز الدوري المعتقل منذ سبعة عشرة عاماً .وتسلم […]

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