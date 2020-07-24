2020/07/24 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية لقواتنا الأمنيّة – حسين الصدر -1- اليوم هو يوم الجمعة 24 /7/2020 وقد قرأت خبراً يقول : انّ القوات الأمنية العراقية قد استطاعت تحرير (ميلا) السيدة الألمانية المخطوفة من يد خاطفيها … ولقد سرّني ذلك أيما سرور لا لعلاقة خاصة بيني وبين السيدة الألمانية، بل من موقع الحرص على سمعة […]

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