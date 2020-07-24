2020/07/24 | 22:26 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: تفاجأنا بما نشر بمواقع التواصل بشأن الاتفاق بين الخنجر والحلبوسي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: تفاجأنا بما نشر بمواقع التواصل بشأن الاتفاق بين الخنجر والحلبوسي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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