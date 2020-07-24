نادي النجف يهدد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد بغداد بسب التعاقد مع لاعبه

2020/07/24 | 22:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.هدد نادي النجف الرياضي، باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد نادي امانة بغداد بسب التعاقد مع لاعبه زيد تحسين.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “الى ادارة نادي امانة بغداد الرياضي، تحية طيبة ..في الوقت الذي تلتزم ادارة نادي النجف الاشرف الرياضي بكل الضوابط المعمول بها فيما يخص انتقالات وتعاقدات اللاعبين […]

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