نهاية الصراع الطبقي إلى غير رجعة (2/2) - فؤاد النمري

2020/07/24 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري نهاية الصراع الطبقي إلى غير رجعة (2/2) الطبقة الرأسمالية في الولايات المتحدة كانت نهايتها مختلفة وكانت أشبه بالإنتحار الطوعي .في العام 1941 كانت الرأسمالية في الولايات المتحدة بالكاد تتشافى من أزمتها الخانقة في العام 29 والتي ما كانت لتبرأ منها بغير مشروع روزفلت "المقاربة المختلفة" (New Deal) 1933 – 1939 .



في ديسمبر 41 فوجئت إدارة روزفلت باعتداء ياباني صاعق على الميناء الأميركي بيرل ه ......





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