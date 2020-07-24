أرض اليسار المأزوم - سامح عسكر

2020/07/24 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر كالعديد من أزمات السياسة في المنطقة العربية يعيش اليسار أزمة مختلفة أولا بصفته عنصرًا من الكل المتأزم، وثانيا بصفته باحثًا عن هوية مفقودة ومختلطة، فاليسار منذ نشأته وهو يرفع شعارات المساواة، خصوصا الاجتماعية والاقتصادية، لكن حين يبحث عن نموذج تطبيقي لتلك المساواة لا يجد أمامه سوى نموذجين: الأول شيوعي اشتراكي، وتجارب معظمها فاشلة في الصين وروسيا.



والثاني إسلامي، وتجاربه كلها فاشلة في دول تطبيق الشر ......





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