2020/07/24 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الجمعة( 24 / 7 / 2020 )، ملعب الزوراء الرياضي وبحث اهم اسباب ومعرقلات توقف العمل خلال المدة الماضية ومنها جائحة كورونا وعدم وصول بعض المعدات الضرورية التي ادت الى توقف العمل طيلة الزمن المنصرم.





وبين الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان:" جميع الظروف يمكن التغلب عليها على الرغم من صعوبتها، والاهم ارتفاع وتيرة العمل بعد وصول الملعب الى مراحل متقدمة جداً يجب ألا تهمل".

واضاف انه:" سيتخذ التدابير اللازمة مع الجهات الحكومية لتسهيل العمل وانسيابيته متوقعا ان تعاود الملاكات الهندسية والفنية عملها مطلع الاسبوع المقبل".

يشار الى ملعب الزوراء الجديد يقع في رحمانية الكرخ مقر نادي الزوراء السابق وينفذ العمل فيه من قبل شركة إيرانية.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

سخر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، من نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي أشاد بمهاجم الميرينجي.

ولم ينس مهاجم ريال مدريد، تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي قبل شهور بأن بنزيما لن يلعب بقميص الم

بغداد اليوم - متابعة

كشف مصدر مقرب من مدرب منتخب العراق بكرة القدم الصربي كاتانيتش قلق الاخير بشأن تحضيرات المنتخب العراقي للتصفيات الآسيوية المزدوجة خاصة بعد الغاء الدوري العراقي واستمرار الدوريات في فرق المجموعة الثالثة التي تضم بالاض

بغداد اليوم - متابعة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري، والتي قد تسبب "مأزقا" لعدد من الفرق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، أن:" موسم 2020-2021 سي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الشباب والرياضة يبحث معرقلات توقف العمل بملعب الزوراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الشباب والرياضة يبحث معرقلات توقف العمل بملعب الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).