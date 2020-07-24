بنزيما يسخر من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي:

2020/07/24 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

سخر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، من نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي أشاد بمهاجم الميرينجي.

ولم ينس مهاجم ريال مدريد، تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي قبل شهور بأن بنزيما لن يلعب بقميص المنتخب مرة أخرى، والتصادم بين الطرفين.

وعلى غير المعتاد، أشاد رئيس الاتحاد الفرنسي ونيل لو جرايت في تصريحات صحفية اليوم، بكريم بنزيما، وأكد أن مهاجم ريال مدريد يعيش أفضل مواسمه كأحد أفضل اللاعبين تحت قيادة المدرب زيدان.

ونشر بنزيما عبر حسابه على تويتر، تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي وعلق عليها قائلًا:" أفضل أن أضحك".

وبدأت الحرب بين الطرفين في تشرين الثاني من العام الماضي، مع إعادة فتح قضية بنزيما وفالبوينا، وقتها تحدث رئيس الاتحاد الفرنسي وأغلق أبواب المنتخب في وجه بنزيما.

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