2020/07/24 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغييرات بالقيادات الأمنية بهدف تحجيم عمليات الخطف والإغتيال ميفيس تغادر إلى ديارها بعد تسليمها للسفارة الألمانية في بغداد بغداد – عبد اللطيف الموسوي غادرت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس بغداد عائدة الى ديارها بعد ان تمكنت القوات الامنية من تحرير امس الجمعة والقاء القبض على الخاطفين فيما قام وزير الداخلية بتسليم ميفيس إلى […]

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