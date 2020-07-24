2020/07/24 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : تسجيل 1863 حالة شفاء من كورونا بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة امس الجمعة 1863حالة شفاء من فايروس كورونا في عموم العراق مقابل 2485 إصابة جديدة و90 وفاة.وبحسب بيان للوزارة فقد سجلت هذه الارقام بعد فحص18234 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق.وفي شأن متصل اكدت […]

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