2020/07/24 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي السماوة يطلقون حملة مساعدات واسعة تجدّد التظاهرات في ذي قار وإجراء تغييرات تشمل الصحة والقائممقامية الناصرية – الزمان بغداد – رحيم الشمري تجددت الاحتجاجات في محافظة ذي قار لليوم السادس على التوالي، على تردي الخدمات كما طالب المتظاهرون بتغيير عدد من المسؤولين.وتواصلت التظاهرات في قضاء سوق الشيوخ وطالب المحتجون باقالة […]

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