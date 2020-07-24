اتصال هاتفي بين الحلبوسي وبن سلمان..هذا ما دار بينهما

2020/07/24 | 23:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين....

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