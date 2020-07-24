كوردستان تسجل 222 اصابة جديدة بكورونا و137 حالة تعاف

2020/07/24 | 23:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلت اصابات كورونا عموما في اقليم كوردستان مؤخرا

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