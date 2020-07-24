2020/07/24 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة حددت وزارة الصحة والبيئة، موعد توفر لقاح فيروس كورونا في العراق، فيما اكدت انه سيوزع مجانا.وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح لوكالة الانباء العراقية، ان "الوزارة وبهدف التباحث مع جميع الجهات التي تعمل على انتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، عقدت اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية للتدارس مع شركة (فايزر) حول توفير اللقاح والاطلاع على ما توصلت اليه الشركة".واضاف، انه "تم الاتفاق على اطلاع وزارة الصحة والبيئة على تجارب الشركة الاخيرة ، ومواكبة اخر المستجدات ولاكثر من مصدر وحسب نوعية اللقاح والاسعار المقدمة ووقت تسليمه".واشار الى ان "لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره نهاية العام الحالي او العام المقبل، وسيوزع مجانا على المصابين بالفيروس".يشار الى ان وزير الصحة حسن التميمي، اكد السبت الماضي، تقديم تعزيزات من الأدوية الخاصة بعلاج كورونا سُلمت إلى صحة ميسان.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة ، عن دفن ٣٩ متوفيا بفيروس كورونا في النجف.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، ان "أبطال الفريق التطوعي التابع للواء الثاني في الحشد الشعبي وطبابة الحشد، قاموا باستقبال وتجهيز

بغداد اليوم - بغداد

وجّه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الجمعة، بإنشاء مستشفى سريع الإنجاز مع مختبر متخصص في قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصحة والبيئة في بيان، أن "التميمي وجه بإنشاء مستشفى س

بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت مديرية الاوقاف في محافظة السليمانية باقليم كردستان، اليوم الجمعة، إعادة فتح المساجد من يوم غد السبت، لتكون أول مدينة عراقية ترفع الحظر عن التجمعات في البلاد.

وذكرت مديرية الاوقاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سيوزع مجانا.. الصحة العراقية تحدد موعد توفر لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سيوزع مجانا.. الصحة العراقية تحدد موعد توفر لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).