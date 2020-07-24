فرنسا تسجل أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/24 | 23:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1130 حالة إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة إنها سجلا 10 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 30192 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بعد توثيق 1130 حالة جديدة، 180528 حالة.ويعد هذا مؤشرا جديدا على أن معدل الإصابات يتسارع مجددا […]

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