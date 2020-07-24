2020/07/24 | 23:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، دعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب – قطر 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة دولية لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة دولية لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).