عقوبات الكورونا إمعان في إفقارنا! - مشعل يسار

2020/07/24 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار حين تفرض السلطات الرأسمالية في زمن الأزمة الخانقة بالقمع والغرامات الكمامةَ والحجر والإغلاق لتأكيد كذبة الإعلام الغوبلزي حول الكورونا القاتلة بالملايين وتُخوّف الناس على حياتهم كما خوفتهم من قبل بالإرهاب الدولي المزعوم، وهي صيغة مثلى للحرب الهجينة تخوضها هذه السلطات إياها بقيادة منظمة الجوائح العالمية الخاضعة لبيل غيتس، فإنها تسعى بذلك إلى إخفاء حقيقة إخفاقها وفشلها في إرضاء الشعب عن سياساتها، سيا ......





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