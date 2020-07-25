عقاب الروبوتات - محمد باليزيد

2020/07/25 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_باليزيد قال أحد الفلاسفة ما معناه أن البشر لا يستطيعون أن يتصوروا آلهتهم سوى على شاكلتهم، ولذك نجد الجبروت والكرم و الحِلم والمكر.......وحتى الندم من صفات بعض الآلهة.



أعتقد أن القائل هو جبرا إبراهيم جبرا في كتابه "ما قبل الفلسفة" (1) كان طفلا ككل الأطفال، رغم أنه لم يكن يتذكر أن له أقرانا أو أصدقاء يلهو ويكبر معهم.كان ككل الأطفال يتميز بغريزة حب اللعب.



يشكل أشكالا كثيرة، دونما أسماء، فهو لم يفكر ......





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