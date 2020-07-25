الجزء الثاني: مزامير الجندي المنسية - باسل محمد عبد الكريم

2020/07/25 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسل_محمد_عبد_الكريم من حرب الثمانينات 1980 – 1988"حياتي ابتدأت يوم عرفتكِ، وجدتني مثل حصاةٍ على الرصيف، كنت كالمسافر بلا هدف..أرنو نحو المجهول" آراغون.(1)إنه السكون الذي يشي بالحركة، وعافية الكلمة انها تأتي بعد مخاض يجلو عنها ما هو غريب وعالق، تأتي منحونةً بتناغم رهيب، تهتز لها كسعفة تتلاعبها الريح، وأخرى تجعلك محلقاً فوق قمة كونية لا يطالها أحد، من يدري فقد تلمسها ليسري فيك خيط من الكهربا ......





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