السرديّة الانصاريّة (2) الكتابة من الداخل - نصير عواد

2020/07/25 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد في هذا المقال سنتوقف، مرة أخرى، عند كتاباتٍ لمقاتلين ما زالوا ممسكين بجمرةِ اليسار على الرغم من الخسارات وركض السنين.



كتاباتٌ أدرك اصحابها ضرورة الاستمرار في توثيق تجربتهم، ونحت مكان لها في تاريخ العراق المعاصر.



فمن بين الحقائق التي افرزتها الحياة، بعد عقود على انتهاء حركة الأنصار الشيوعيّين، هي ان اغلب صناّع التجربة هم اليوم في منحدر الرحلة، وان أصغر نصير فيهم يتّكأ على عتبة الستين من العمر.



وأن ......





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