وفاة ضابط برتبة عميد في بابل اثر اصابته بكورونا

2020/07/25 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة ، عن وفاة ضابط برتبة عميد في المحافظة، أثر إصابته بفيروس ...





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