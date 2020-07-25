شرطة ذي قار تعثر على 15 قطعة اثرية

2020/07/25 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شرطة ذي قار عن العثور على 15 قطعة اثرية في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وقال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” دوريات شرطة حماية الاثار والتراث عثرت على 15 قطعة اثرية مختلفة الاشكال والاحجام في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة “.[…]

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