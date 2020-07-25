نزاع عشائري في قضاء عين التمر يسفر عن إصابة 12شخصا

2020/07/25 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت شرطة كربلاء ، عن إصابة ( 12) شخصا بجروح حرجة إثر اندلاع نزاع عشائري بينهم بالآلات الجارحة في قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء “.وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) مساء الجمعة ، إن ” نزاعا عشائريا في قضاء عين […]

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