الاتحاد الوطني: عشرات القرى الكردية تم تهجيرها من قبل القوات التركية

2020/07/25 | 00:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، مطالبته بغداد بالتدخل الفوري لانهاء ازمة الصراع العسكري بين حزب العمل الكردستاني والجيش التركي في شمال العراق، مبينا ان القوات التركية هجرت سكان العشرات من القرى الكردية.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يجدد مطالبته بانهاء ازمة الاعتداء التركي على الاراضي العراقية”.واضاف […]

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