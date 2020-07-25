ذي قار تتسلم ردهات متنقلة ومستلزمات طبية مقدمة من قطر

2020/07/25 | 00:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الجمعة ، عن استلام ردهات متنقلة ومستلزمات طبية ضمن المنحة المقدمة من دولة قطر .وقال الناطق الرسمي باسم الدائرة الدكتور صلاح غياض ان ” المنحة تضمنت ردهات متنقلة ، واجهزة تبريد ، واسرة ومستلزمات طبية ، ومولد كهرباء “.واشار الى ان ” الدائرة ستقوم بتوزيعها […]

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