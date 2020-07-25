وصول 90 طنا اوكسجين سائل الى ذي قار

2020/07/25 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن وصول 90 طنا من الاوكسجين السائل الى المحافظة .وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” خمسة صهاريج محملة 90 طنا من الاوكسجين السائل وصلت الى المحافظة ، وستساهم في رفد مراكز العزل الصحي ومستشفى الحسين التعليمي بالاوكسجين […]

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