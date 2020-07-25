مقتل مختار منطقة واربعة اشخاص بهجوم لداعش في سامراء

2020/07/25 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني، السبت، بان مختار منطقة قتل مع اربعة اخرين بهجوم مسلح لداعش في سامراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش استهدف مختار منطقة سموم وأربعة أفراد آخرين في منطقة العباسية التابعة لقضاء سامراء، مااسفر عن مقتلهم".

واضاف، ان "لواء 35 حشد شعبي ارسل قوة إسناد لقطعات الشرطة الاتحادية المتواجدة في القاطع".

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، تفاصيل عملية تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.

ويظهر الفيديو اللواء معن وهو يتحدث عن تفاصيل التحرير وكذلك لقاء وزير الداخلية عثمان الغانمي بالناشطة الالمانية بعد

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية.

وذكرت خلية الاعلام، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "4 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم".

و

بغداد اليوم _ بغداد

تلقى وزير الخارجيّة، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الألمانيّ هايكو ماس، على خلفية تحرير المواطنة الالمانية، هيلا ميفيس، بعد اختطافها في وقت سابق من الاسبوع الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد

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