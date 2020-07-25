2020/07/25 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد الشعبي يطالب بالتحقق من وجود أجنبية تعمل في العراق 8 سنوات من دون موافقات أمنية بغداد- عبدالحسين غزال حررت قوات الأمن العراقية مواطنة ألمانية خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد، وفق ما أعلن مسؤولون في ألمانيا والعراق الجمعة من دون تحديد هوية الخاطفين، وقام وزير الداخلية عثمان الغانمي مع مسؤولين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة تتضمن عدم كشف الجهة الخاطفة تفضي الى تحرير الناشطة الألمانية وتسفيرها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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