صفقة‭ ‬تتضمن‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬الجهة‭ ‬الخاطفة‭ ‬تفضي‭ ‬الى‭ ‬تحرير‭ ‬الناشطة‭ ‬الألمانية‭ ‬وتسفيرها

2020/07/25 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬يطالب‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أجنبية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقات‭ ‬أمنية بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ حررت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬مواطنة‭ ‬ألمانية‭ ‬خطفت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬خارج‭ ‬مكتبها‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والعراق‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الخاطفين،‭ ‬وقام‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عثمان‭ ‬الغانمي‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ […]

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