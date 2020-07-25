2020/07/25 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام للمرة‭ ‬الاولى،‭ ‬تتساوى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬مع‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬المفرطة‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقالت‭ ‬إنَّ‭ ‬نشر‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬غير‭ ‬معرّفين‭ ‬زاد‭ ‬خطر‭ ‬انتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬ يبدو‭ ‬انّ‭ ‬صوت‭ ‬التحدي‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بات‭ ‬سلاحاً‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفارق يتقلّص بين عالمين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفارق يتقلّص بين عالمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).