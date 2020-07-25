لودريان يجالس مسؤولاً مصاباً بكورونا ويغادر بقناعة:لبنان على حافة الهاوية

2020/07/25 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬بات‭ ‬‮«‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬زيارة‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬كرر‭ ‬خلالها‭ ‬دعوته‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إصلاحات‭ ‬ضرورية‭ ‬لحصول‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬خارجي‭.‬ فيما‭ ‬افاد‭ ‬هادي‭ ‬الهاشم‭ ‬مدير‭ ‬وزراة‭ ‬الخارجية‭ ‬انه‭ ‬تبلغ‭ ‬اثناء‭ ‬جلوسه‭ ‬لودريان‭ ‬برسالة‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬تفيد‭ ‬انه‭ […]

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