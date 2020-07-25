2020/07/25 | 02:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 7000 سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/25 | 02:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 7000 سنة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 7000 سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).