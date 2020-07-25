هل توجد مؤامرة ضد تاريخ مصر؟! محاولة التلاعب في التاريخ والعبث بهوية الأمة المصرية - مؤامرة أم مجرد صدفة ؟ - إلهامي الميرغني

2020/07/25 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني شوف جدودك فى قبورهم ليل نهارمن جمودك كل عضمة بتستجارصون أثارك ياللى دنست الاثاردول فاتولك مجد و أنت فوت عار بديع خيريأثار هدم بعض مقابر جبانة المماليك بشرق القاهرة الكثير من الجدل الذي حاولت الحكومة نفيه والحديث عن انها مجرد مقابر عادية وليست اثار تاريخية رغم أن اليونسكو تعتبر المنطقة كلها جزء من التراث المصري وهي جزء من الذاكرة الوطنية.استغرق البع ......





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