الحكيم يتحدث عن انتخابات مصيرية وعمليات اجهاض للحكمة

2020/07/25 | 06:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، الانتخابات النيابية المقبلة بـ"المصيرية"....

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