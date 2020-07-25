فيديو يوضح تفاصيل تحرير الناشطة الالمانية في العراق

2020/07/25 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الداخلية العراقية في فيديو يوم امس جميع تفاصيل العملية الامنية التي ادت الى تحرير الناشطة الالمانية هيلا ميفيس بعد 72 ساعة من اختطافها....

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