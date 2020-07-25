الماركسية ورسالتها الطبقية والقومية والانسانية - خليل اندراوس

2020/07/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس الفلسفة الماركسية من ابرز منجزات الفكر البشري، الماركسية هي ايديولوجية الطبقة العاملة والتعبير العلمي التقدمي الانساني الثوري عن مصالح الطبقة العاملة وجماهير الشعب الواسعة المضطهدة والشعوب المضطهَدة، فالفكر والفلسفة الماركسية، كممارسة سياسية على ارض الواقع تسعى الى وضع حدا نهائيا لجميع اشكال الاضطهاد والاستغلال الطبقي والقومي والعرقي.فحركة التحرر الوطني لأي شعب هي حليفة للطبقة العاملة ......





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