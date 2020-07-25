الحزب الشيوعي السوداني (1946 – 1971) - محمد سيد رصاص

2020/07/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سيد_رصاص (دراسة منشورة في المجلد الأول لكتاب "الأحزاب والحركات اليسارية في الوطن العربي" الصادر عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية،دمشق2003، ص ص 458- 506.الدراسة كتبت في عام2002) ظروف النشأة:ليس السودان وحدة جغرافية واحدة، بالأصل جغرافياً، بل حصلت وحدته عبر الخارج، أولاً من قبل مصر محمد علي الذي اشتغل لحساب الأتراك في عام 1821، واستطاع الامتداد إلى الجن ......





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