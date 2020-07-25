العراق بين الدولة ولا دولة - محمد جواد فارس

2020/07/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس تستمد الدولة شكلها من مواطنيها وهي صورة طبق الأصل لمن فيها ومرأت تعكس شكل سكانها .



كذلك يجب ان لا نتوقع أيجاد أفضل دول حتى يكون لدينا مواطنون أفضل .



ول ديورانت ( عن قصة الفلسفة ) الدولة كيان سياسي واقتصادي واجتماعي ، والدولة الوطنية تسترد الاصالة عبر مفهوم عقيدة الوطنية مستمدة ......





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