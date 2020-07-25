5 - ليس بالآخرة .. جهنم !! - ابراهيم الجندي

2020/07/25 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الخامسة : الأعراف 37 - 42(37) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ 1- المعنى : لا يوجد أظلم ممن ......





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