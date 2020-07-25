اعتقال 4 مطلوبين بتهمة الإرهاب غربي الرمادي

2020/07/25 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ،السبت، باعتقال 4 من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة امنية استباقية غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة منطقتي قضاء هيت وزنكورة غربي مدينة الرمادي، لتحري والقبض على المطلوبين الصادرة بحقهم اوامر قبض […]

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